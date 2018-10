Galp e Jerónimo Martins pressionam PSI 20

A bolsa portuguesa abriu sessão desta segunda-feira, dia 15 de outubro, a negociar em terreno negativo, acompanhado a tendência das principais bolsas europeias, que estão maioritariamente a ‘vermelho’. O principal índice português, PSI 20, perdeu 0,09% no arranque desta semana, para 5.002,53 pontos, alavancado sobretudo pelas descidas da Jerónimo Martins, que recua 0,82%, para 11,4050 euros, e da Galp Energia, que perde 0,51%, para 15,75700 euros.

“O comportamento dos mercados europeus durante a sessão de sexta-feira é bastante esclarecedor sobre a atual conjuntura e explica o início desta semana. Depois de um início auspicioso, altura em que os principais índices europeus conseguiram alcançar ganhos superiores a 1%, as ações do ‘Velho Continente’ realizaram uma longa correção que as conduziu a terreno negativo no final do dia”, referem os analistas do BPI, num research publicado esta manhã. “Este movimento descente adquire uma maior relevância considerando o bom desempenho de Wall Street”, acrescentam, na mesma nota.

Com desvalorizações estão ainda as ações da Pharol (-1,45%) e da Altri (-1,16%). Por outro lado, os títulos da Corticeira Amorim (+0,39%), os do BCP (+0,26%) e os da EDP e REN (+1,02% e +0,09%, respetivamente) iniciaram a sessão em contraciclo, com ganhos.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, avança 0,94% para 81,19 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,64%, para 71,80 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a subida de 0,10% do euro face ao dólar (1,1571) e a desvalorização de 0,39% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3114).

