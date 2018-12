Galp e Mota-Engil impulsionam PSI 20 em dia de alta no petróleo

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 1,30%, para 4.978,04 pontos, esta segunda-feira, em linha com as principais praças europeias. No território nacional, a Galp Energia e a Mota-Engil dominam o mercado enquanto a REN-Redes Energéticas Nacionais e os CTT desvalorizam.

A petrolífera lidera os ganhos da sessão, estando a valorizar 3,51 %, para 15,02 euros, enquanto a construtora sobe 3,29%, para 1,75 euros.

Os CTT seguem no ‘vermelho’, caindo -0,45%, para 3,56 euros, ao passo que a REN desce -0,33%, para 2,40 euros.

Destaque desta sessão é também a Navigator que cresce 3,24%, para 3,82 euros. Na banca, o BCP, um dos pesos pesados do PSI 20, sobe 1,65%, para 0,25 euros.

As principais praças europeias seguem todas no ‘verde’: na Alemanha, o DAX sobe 2,04%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 1,54%, o francês CAC 40 valoriza 0,79%, o holandês AEX sobe 1,01%. Em Espanha, o IBEX35 cresce 0,88% e o italiano FTSE MIB valoriza 1,77%.

“O sentimento espoletado pela trégua celebrada entre os Estados Unidos e a China deverá impulsionar as ações nacionais. Os dois países concordaram em suspender a imposição de novas tarifas durante um período de 90 dias após o início do próximo ano”, referem os analistas do CaixaBank/BPI Research.

A cotação do barril de Brent avança 4,46%, para 62,11 dólares, enquanto a cotação do crude WTI sobe 4,93%, para 53,44 dólares por barril. Valores que se explicam pelo anúncio do Qatar em abandonar a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) já no próximo mês de janeiro.

“O Qatar decidiu retirar-se de membro da OPEP em janeiro de 2019″, disse Saad Al-Kaabi, ministro da Energia, durante uma conferência de imprensa em Doha. O país continuará a produzir petróleo, mas vai concentrar-se na produção de gás”, afirmou Saad Al-Kaabi.

No mercado cambial o euro cresce 0,18%, para 1,13 dólares.

