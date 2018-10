Galp, EDP e BCP impulsionam em dia de abertura tardia do PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, iniciou a sessão desta segunda-feira a somar 0,64%, para 4.956,41 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Em Lisboa, a sessão iniciou-se apenas pelas 9h20, devido a “problemas técnicos” com treze empresas cotadas no verde, três a cair e duas inalteradas. Os destaques da sessão são as performances da EDP, BCP e Galp, que impulsionam o índice nacional.

A EDP no começo da sessão valorizava 1,61%, para 3,10 euros, enquanto o banco liderado por Miguel Maya crescia 1,57%, para 0,22 euros.

Já a petrolífera portuguesa avançava 1,30%, para 15,19 euros, no dia em que a Galp divulgou resultados antes da abertura dos mercados. A Galp obteve lucros de 598 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que corresponde a uma subida de 54% face a igual período de 2017, de acordo com os dados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A valorização da Galp ocorre quando o mercado petrolífero desvaloriza: e, Londres, o Brent perde 0,95%, para 76,92 dólares, e o WTI , em Nova Iorque, recua 0,87%, para 67 dólares.

Também a Pharol eleva-se esta segunda-feira. A empresa cotada valorizava 2,02% para os 0,14 euros, na primeira sessão depois de a Câmara de Arbitragem do Mercado, no Brasil, ter dado razão à portuguesa e suspendido, provisoriamente, o aumento de capital da Oi até que seja proferida sentença final.

No resto da Europa, entre as principais praças europeias, o sentimento é positivo: o alemão DAX avança 0,37%, o britânico FTSE 100 ganha 0,86%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,64% e o italiano FTSE MIB cresce 1,07%. O holandês AEX segue ‘flat’.

“Europa arranca no verde. Temos algumas contas empresariais a marcar este início de sessão entre as quais da Galp Energia, que divulgou um novo guidance. Bankia, Unicaja Banco e GEA Group também apresentaram. O Deutsche Bank afastou o cenário de fusão com o Commerzbank, segundo o Financial Times. De notar que o Reino Unido apresenta hoje o orçamento, isto numa altura em que ainda não há acordo com a União Europeia para o Brexit. Em Itália, a S&P manteve o rating da dívida italiana mas cortou o outlook”, analisa o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

O analista destaca ainda a vitória eleitoral de Bolsonaro: “A vitória de Jair Bolsonaro faz manchetes na imprensa, levando a uma apreciação do real brasileiro”.

Entre as divisas, o euro deprecia 0,31%, para 1,13 dólares.