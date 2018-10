Galp, EDP e BCP lideram peso no PSI 20 em setembo

Ler mais

A Galp (13,73%), a EDP (12,64%) e o BCP (10,82%) foram os emitentes com maior representatividade no índice em setembro, segundo dados da CMVM.

Em setembro, o índice PSI-20 encerrou nos 5.359,27 pontos, menos 1,2% do que em agosto e menos 0,9% do que no período homólogo de 2017. Já a volatilidade do índice foi de 10,46%, acima dos 10,36% fixados no mês anterior e dos 8,98% registados em igual período do ano passado.

A CMVM diz que o valor das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.701,4 milhões de euros, mais 115,2 milhões (7,3%) do que em agosto e menos 341,7 milhões (16,7%) do que em setembro de 2017.

Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em 1.644,7 milhões de euros, o que representa uma subida mensal de 7,4% e uma queda homóloga de 16,1%.

No MTS Portugal, Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 8.469,5 milhões de euros em setembro, o que representa um crescimento mensal de 6,9%, com as transações sobre Obrigações do Tesouro a recuarem 0,6%, enquanto sobre Bilhetes do Tesouro subiram 20,1%.

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 272.850,0 milhões de euros, menos 611,1 milhões (0,2%) do que no mês anterior e menos 6,2% do que no período homólogo. O segmento acionista desceu 0,2% para 134.593,4 milhões de euros, enquanto o segmento obrigacionista caiu 0,1% para 135.269,6 milhões de euros.

O valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e fundos de investimento alternativo caiu 1,1% em agosto face a julho, para 11.844,0 milhões de euros. Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montante sob gestão cresceu 0,3% para 10.890,5 milhões de euros.