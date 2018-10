Galp lidera perdas no PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, cai 1,56%, para 4.910,23 pontos, em linha com as principais congéneres europeias, esta sexta-feira. Em Lisboa, todas as empresas cotadas seguem no “vermelho”.

A petrolífera portuguesa Galp Energia lidera as perdas, com uma queda de 3,26%, para 14,70 euros. Hoje, várias empresas europeias divulgaram resultados, sendo que a francesa Total anunciou um aumento dos seus lucros em 3,5 mil milhões de euros, enquanto o mercado petrolífero desvaloriza. Em Londres, o Brent, referência para Portugal, perde 1,01%, para 76,11 dólares, e o WTI, negociado em Nova Iorque, recua 0,89%, para 66,44 dólares.

Ainda no setor energético, destaque para a EDP. A empresa liderada por António Mexia perde 0,72%, para 3,05 euros, após ter assinado um contrato de compra e venda de ações com a Statkraft Energias Renováveis, para a alienação de 100% das ações detidas pela EDP Brasil na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas. A EDP Renováveis (-0,63%) segue a tendência do setor, tal como a REN (-0,77%).

Já a construtora Mota Engil recua 3,61% para 1,65 euros. “A Mota-Engil é das empresas que mais desvaloriza, uma vez que tem uma forte componente externa e um sentimento económico global negativo influência a sua cotação”, segundo a análise da senior broker da XTB Carla Maia Santos.

enquanto no setor do retalho a Sonae desce 2,24% para 0,85 euros, por sua vez a Jerónimo Martins acompanha a tendência e cai 1,87% para 11,51 euros.

Outra empresa cotada em destaque é a Semapa, que desvaloriza 1,71% para 16,06 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX desce 1,45%, o britânico FTSE 100 cai 1,13%, o francês CAC 40 recua 1,91%, o holandês AEX desvaloriza 1,31% e o espanhol IBEX35 recua 1,30%.

Destaque para o principal índice bolsista espanhol, com relevância para a divulgação dos resultados dos bancos cotados, CaixaBank e o Sabadell.

O banco sediado em Alicante, anunciou um lucro de 247,8 milhões de euros no final do terceiro trimestre deste ano, o que representa uma queda na ordem dos 62,1%, quando comparado com o ano anterior.

Já o CaixaBank, reportou um crescimento, nos nove primeiros meses do ano, resultados líquidos em 18,8% face ao período homólogo do ano passado.

Ainda na Europa, obo italiano FTSE MIB decresce 1,52%, algo que na opinião da senior broker da XTB Carla Maria Santos, se deve ao facto de que “ontem, Mário Draghi avançou com corte no programa de compra de activos até final do ano e com a possibilidade de aumento de taxas apartir do próximo Verão, levando o euro a desvalorizar face ao dólar”.

No mercado cambial o euro deprecia 0,24%, para 1,13 dólares.

[Dados das 12h17]