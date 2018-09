Galp ultrapassa marco de 100 milhões de barris produzidos no Brasil em 20 anos

Ler mais

A Galp atingiu o marco histórico dos 100 milhões de barris de petróleo e gás produzidos no Brasil, onde tem vindo a consolidar a sua posição como 3ª maior produtora concessionária de petróleo e gás natural, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, diz a petrolífera em comunicado.

“Os 100 milhões de barris foram ultrapassados no segundo trimestre deste ano, período em que a Galp assinalou outro importante marco no país: a produção média superior a 100 mil barris diários de petróleo e gás no Campo Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, em que a Galp foi pioneira”, diz a nota.

A prioridade do Brasil na estratégia da Galp está patente no volume de investimento acumulado desde a entrada da empresa no país, que ultrapassou recentemente os 5 mil milhões de dólares, realça a empresa

“A Galp investe no Brasil há cerca de duas décadas e pretendemos continuar a apostar neste país,” afirma o presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva.

“A nossa presença tem uma perspetiva de longo prazo e insere-se na estratégia definida pelo Grupo para a área de upstream: garantir a sustentabilidade do portefólio de exploração e produção da Galp, que deverá ser competitivo e rentável nos variados cenários de preços expectáveis de petróleo, incorporando a avaliação da pegada carbónica da nossa atividade”, acrescenta.

“Nos últimos anos, os projetos no Brasil corresponderam, grosso modo, a 80% do investimento total da unidade de negócio de Exploração e Produção de petróleo e gás (E&P) da empresa”, explica a petrolífera

Segundo o comunicado, “essa aposta tem prosseguido com o reforço da presença em algumas áreas, como o BM-S-8 e a área de Carcará Norte, e a entrada noutras de forma seletiva, através das rondas de licitação promovidas pela ANP. Os casos mais recentes foram as entradas na área C-M-791, na bacia de Campos, com uma posição de 20%, e no bloco Uirapuru, na bacia de Santos, com 14%”.

“A estratégia da Empresa passa pela identificação de ativos selecionados que possam ser desenvolvidos através de parcerias fortes em que a Galp tenha um papel ativo”, destaca Gomes da Silva, reforçando que a “a presença no Brasil visa o longo prazo e o compromisso com o desenvolvimento de projetos importantes para o crescimento do país”.

A Galp considera que a indústria do Oil & Gas brasileira tem um papel fundamental na perspetiva do processo de transição da economia mundial para um paradigma com menos emissões de CO2, “uma vez que a economia mundial irá necessitar nas próximas décadas de uma quantidade crescente de energia que as novas fontes alternativas não conseguem assegurar, apesar do seu crescimento”.

As operações da Galp no Brasil contam com alguns dos parceiros mais sólidos da indústria, como a Petrobras, a Sinopec, a Equinor, a ExxonMobil, a Total e a Chevron.

A Galp participará como patrocinadora do Rio Oil & Gas, o maior evento de gás e petróleo da América Latina e um dos maiores do setor a nível mundial, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 24 e 27 de setembro. “Ao longo do evento, o Grupo apresentará projetos desenvolvidos no Brasil e em Portugal, além de mostrar ao público os seus investimentos e planos para os próximos anos. Serão apresenta-dos quatro estudos técnicos produzidos por profissionais da Empresa. Os temas vão desde a importância dos reservatórios siliciclásticos no portfólio da Petrogal, às características gerais dos carbonatos do pré sal nas áreas de concessão da Petrogal, passando pela geofísica aplicada nos reservatórios do pré-sal brasileiro e modelagem 3D em reservatórios carbonatados”, diz o comunicado.