Ganhos da Corticeira Amorim e BCP alavancam bolsa nacional

A praça lisboeta continua a negociar em terreno positivo, a meio da sessão desta quarta-feira, dia 7 de novembro, beneficiada pelas subidas da Corticeira Amorim e do BCP. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,40% para 4.997,61 pontos. As bolsas europeias seguem também em alta, a refletir o clima de otimismo pós-eleições intercalares nos Estados Unidos.

A liderar os ganhos está a Corticeira Amorim, que soma 1,56% para 9,750 euros. A cotada está a reagir em alta aos resultados trimestrais divulgados esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O lucro da empresa aumentou 4,0%, para 58,6 milhões de euros, nos primeiros nove meses em termos homólogos, com as vendas a subirem 9,8% para 583,8 milhões de euros.

O BCP acompanha a tendência e sobe 1,06% para 0,247 euros. A Mota-Engil ganha 1,52% para 1,734 euros, depois de ter sido anunciado que a empresa iniciou a 1 de novembro o fornecimento de electricidade para a iluminação pública de toda a Cidade do México. O contrato de fornecimento tem a duração de 20 anos e vai garantir à construtora uma facturação de cerca de 31 milhões de euros em 2019.

No setor da energia, a Galp avança 0,53% para 15,080 euros e a REN valoriza 0,34% para 2,386 euros. Já a EDP Renováveis aprecia 0,32% para 7,845 euros, depois de ter apresentado dados aos mercado. A EDP Renováveis registou lucros de 115,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que representa uma diminuição de 30% em relação ao período homólogo de 2017.

Em alta estão ainda a Jerónimo Martins (0,42%), a NOS (0,39%), a Altri (0,14%), os CTT (1,19%), a Pharol (0,91%), a Semapa (0,25%), a Sonae Capital (0,13%) e a Ibersol (0,24%),

Em contraciclo estão a EDP (-0,16%), a Sonae (-0,06%) e a Navigator (-0,48%).

As restantes praças europeias estão também a negociar em alta. O índice alemão DAX soma 0,79%, o francês CAC valoriza 1,15%, o italiano FTSE MIB aprecia 1,59%, o holandês AEX ganha 1,15%, o britânico FTSE 100 avança 1,11% e o espanhol IBEX 35 sobe 1,59%.

Os resultados das eleições intercalares que decorreram esta terça-feira nos Estados Unidos estão a beneficiar os mercados. Os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes, mas mantiveram a maior parte das cadeiras no Senado.

“Este era o cenário esperado, levando as bolsas a reagirem em alta, no entanto, não é o cenário que mais sustenta uma valorização dos mercados. Os democratas podem ser um entrave à agenda de Trump, em específico, a uma nova ronda de cortes nos impostos, o que impulsionou no passado as bolsas, no entanto, pode haver um consenso em aumento das despesas em infraestruturas, dinamizando alguns sectores”, explica Carla Maia Santos, corretora sénior da XTB.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, soma 1,25% para 73,03 euros, enquanto a cotação do crude WTI sobe 0,92%, para 62,78 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,51% para 1,148 dólares e a libra ganha 0,34% para 1,314 dólares.