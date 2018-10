Garantias do sistema mútuo são cada vez mais ‘confortáveis’ para os bancos

As alterações introduzidas pela norma IFRS 9 Instrumentos Financeiros, sobre classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros, vem de algum modo afunilar ainda mais o espectro de fornecimento de crédito por parte do sistema financeiro – dado implicar um controlo mais rigoroso dos danos das imparidades potenciais, mas, por outro lado, torna o acesso ao crédito por parte das empresas ainda mais difícil.

É neste quadro que, mais uma vez, o sistema de garantia mútua pode desempenhar um papel de grande importância em termos instrumento de acesso ao crédito por parte das empresas, que é o mesmo que dizer que o sistema é um trajeto imprescindível entre a banca e a economia real.

Isso mesmo foi bem explicado – no âmbito do XXIII Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia e Financiamento para PME, a decorrer estas quinta e sexta feiras no Porto numa organização da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) e da REGAR (rede ibero-americanas de garantia), de que o Jornal Económico é media partner.

Coube a Luís Filipe Costa, chairman do grupo SPGM, tornar claro que, com as novas restrições impostas pelos normativos bancários comuns ao espaço da União Europeia, “as garantias financeiras prestadas pelo sistema de garantias mútuas são muito mais fiáveis que os colaterais reais” tradicionalmente apresentados pelas empresas.

Até porque estes colaterais carecem agora de revisão (uma espécie de inspeção periódica) da parte dos serviços bancários, o que não sucede com as garantias apresentadas pelo sistema de garantia mútua.

Ora, sendo assim, salientou Luís Filipe Costa, “há aqui uma grande oportunidade” para o sistema que dirige ser cada vez mais um instrumento que as pequenas e médias empresas devem (precisam) procurar e utilizar.

Paulo Pinto, diretor central da Caixa Geral de Depósitos – que apresentou sobre a matéria a visão do sistema financeiro – chegou à mesma conclusão: num quadro em que a gestão do nível de risco das empresas que procuram crédito é crítica para o sistema financeiro, as garantias do sistema de garantia mútua apresentam um grau de ‘confortabilidade’ que poucos outros instrumentos conseguem.

A última parte do fórum compreendeu uma viagem por algumas das geografias onde a garantia mútua continua a ganhar músculo e a responder às necessidades das empresas de pequena e média dimensão. O caso de Egipto, apresentado por Nagla Bahr, da Credit Guarantee Company, permitiu dar a conhecer o esforço do sistema para estender os seus benefícios ao norte de África – onde se inclui a Líbia – e ao Médio Oriente.

No caso da Alemanha, apresentado por Guy Selbherr, o desenvolvimento do sistema está num nível muito avançado – mas, apesar disso, tem ainda um caminho de aperfeiçoamento a percorrer, nomeadamente no que tem a ver com a oferta de mais serviços (ou seja, um acompanhamento aprofundado) às empresas que o procuram.

Coube a José Fernando Figueiredo coordenador do Global Network of Guarantee Institutions (GNGI), encerrar os trabalhos do dia, para salientar o lugar da instituição “como parceiro fundamental”, uma espécie de cimento agregados, de todo o sistema global de garantia mútua.