Garrafa de Bastardinho da José Maria da Fonseca leiloada por 4.500 euros

O quarto leilão do século XXI da José Maria da Fonseca, que decorreu ontem ultrapassou as expectativas, rendendo mais de 67 mil euros.

O ponto alto deste leilão foi a garrafa de Apothéose Bastardinho, um vinho licoroso especial com mais de 80 anos, que atingiu um valor de licitação de 4.500 euros.

Deste Apothéose – Bastardinho de Azeitão, com mais de 80 anos, irão apenas ser produzidas 40 garrafas, que chegarão ao mercado em breve.

O Moscatel Roxo de Setúbal Superior 1918, portanto, com 100 anos, chegou aos 900 euros.

“O centenário Moscatel Roxo de Setúbal, engarrafado propositadamente pela família para este leilão, homenageia os 100 anos do nascimento de Fernando Soares Franco, rosto da 5ª geração à frente da José Maria da Fonseca, e simultaneamente celebra os 184 anos da empresa através do número de garrafas numeradas, das quais apenas 100 foram a leilão”, explica um comunicado da José Maria da Fonseca.

O mesmo documento acrescenta que o leilão, a cargo do Palácio do Correio-Velho e realizado na casa Museu da José Maria da Fonseca, em Azeitão, foi limitado a 120 lugares, tendo despertado a atenção de “especialistas, colecionadores e apaixonados pelo vinho, que cedo esgotaram as reservas”.

Para António Maria Soares Franco, vice-presidente, administrador e representante da 7ª geração da família, “o interesse e adesão que este leilão provocou bem como o resultado final, veio reforçar o caminho e o compromisso da José Maria da Fonseca na preservação do património cultural e histórico da produção de vinhos únicos em especial dos Moscatéis de Setúbal”.

“Enquanto empresa histórica, herdeira de um património único de Moscatéis de Setúbal, temos o compromisso não só de preservar, mas também de partilhar, sendo os leilões um momento único de partilha, interação e valorização”, sublinhou António Maria Soares Franco.

Para além do exclusivo Moscatel Roxo centenário e do Apothéose Bastardinho de Azeitão, estiveram também em leilão diversas colheitas antigas de Moscatel de Setúbal e aguardentes.

No total, foram leiloadas 126 garrafas, divididas por 35 lotes, tendo o resultado final do leilão rendido 67 mil euros.

“A José Maria da Fonseca possui um património ímpar de Moscatéis de Setúbal, assumindo com isso uma enorme responsabilidade na preservação não só da coleção de colheitas que cuidadosamente envelhecem na Adega dos Teares Velhos como na preservação do património cultural e histórico da produção de Moscatéis de Setúbal”, realça um comunicado da casa produtora vitivinícola.

Iniciados no século XIX, estes leilões foram frequentes até à primeira metade do século XX. Após algumas décadas de interregno a 6ª geração da família retomou a tradição em 2008, com o lançamento do Moscatel Roxo Superior de 1960.

Depois deste regresso aconteceram mais dois lançamentos em 2011 e 2014, do Moscatel de Setúbal Superior de 1955 e do Moscatel de Setúbal Superior 1911, respetivamente.

Fundada há mais de 180 anos, a José Maria da Fonseca é um dos líderes nas áreas da produção e comercialização de vinhos de mesa e generosos em Portugal, encontrando-se as suas marcas presentes em mais de 70 países, com um portefólio de mais de trinta marcas.