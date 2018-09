Gás natural liquefeito provocou redução de 180 mil toneladas de CO2 na Madeira

Ler mais

A introdução do gasoduto virtual gás natural liquefeito ajudou a reduzir em 180 mil toneladas as emissões de CO2 e em 10 mil toneladas os óxidos de enxofre, desde 2014, na Madeira, avançou Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, na Oceans Meeting, que decorre em Lisboa, e reúne representantes de 60 países.

O compromisso da Madeira com a sustentabilidade, foi um dos destaques da intervenção de Susana Prada, durante a Oceans Meeting.

“O conhecimento, a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento económico e social, são as nossas prioridades, a par da sustentabilidade dos recursos, da proteção da biodiversidade, e do equilíbrio dos ecossistemas”, afirmou a governante.

Na procura deste objectivo a aquicultura tem sido “uma aposta consolidada” e o turismo de cruzeiros “uma atividade de excelência”, a que se junta a aposta no turismo científico, e a criação de recifes artificiais, salientou a responsável pela tutela do Ambiente e Recursos Naturais.

Nesta estratégia destacam-se ainda “as alternativas energéticas” e a aposta “em projetos tecnológicos na área das energias oceânicas, de conversão eólica flutuante, de energia das correntes, e de energia das ondas”, elencou a governante, que referiu ainda a importância da Madeira em “implementar uma política marítima integrada” em todas as suas dimensões.

“A Madeira é o primeiro arquipélago da Macaronésia a concluir o ordenamento do seu espaço marítimo, sem dúvida, a melhor e mais coerente estratégia, para potenciar a economia azul”, realçou Susana Prada nesta conferência em Lisboa.

Na Oceans Meeting foi ainda assinada uma declaração sobre Economia Circular Azul, ‘Green Shipping e Port Tech Clusters’ com o objetivo de garantir oceanos saudáveis.