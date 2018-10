Gastar menos e investir com ganhos: descubra os simuladores para fazer as melhores escolhas

O salário médio em Portugal ascendeu aos 887 euros nos primeiros seis meses do ano, para trabalhadores portugueses por conta de outrem, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Por setor de atividade, os representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos são os que mais ganham, com uma renumeração mensal média a ascender aos 1.629 euros.

No extremo oposto, estão os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e os trabalhadores não qualificados, com vencimentos mensais médios de 680 e 540 euros, respetivamente.

A poucos dias da apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2019 (OE 2019), um dos temas de maior interesse para os contribuintes portugueses é perceber com quanto rendimento disponível ficam no fim do mês. Mas, enquanto o OE 2019 não é aprovado, o Jornal Económico oferece algumas sugestões sobre onde se pode informar para tentar tirar o máximo benefício do seu rendimento.

Bancos: esclareça todas as dúvidas

No final do ano passado, o Banco de Portugal alterou o Portal do Cliente Bancário na sua página da internet. No Portal, poderá consultar várias informações úteis, recorrer a ferramentas como simuladores de depósitos bancários ou de crédito à habitação, e utilizar serviços como obter o seu mapa de contas ou apresentar reclamações ao Banco de Portugal em relação a instituições bancárias.

Valores mobiliários: ações, obrigações e fundos de investimento.

Se quer investir em valores mobiliários, na Área do Investidor da CMVM poderá simular as opções: ações, obrigações ou fundos de investimento. Desta forma, em poucos passos, a CMVM indica qual poderá ser o retorno financeiro do investimento. Em matéria de obrigações, a Área do Investidor é especialmente útil quando o Estado português emite dívida. Já no que diz respeito ao mercado de ações, o portal da CMVM permite selecionar em que bolsa pretende investir, entre sete opções, por que canal e que intermediário prefere investir, dando-lhe os custos totais da operação.

Finalmente, em relação aos fundos de investimento, o simulador da CMVM elenca vários fundos que operam em diversas áreas. Depois de escolhido o investimento e as opções, o simulador diz-lhe quanto poderá ganhar.

Despesas essenciais: corte na despesa onde puder

Precisa de saber qual o tarifário de serviços de telecomunicação mais competitivo? Está indeciso sobre que fornecedor de gás e de eletricidade escolher? Para esclarecer estas e outros tipos de dúvidas, o site da Deco disponibiliza simuladores para vários destes serviços, como o seguro de saúde e de automóvel mais adequado às suas necessidades ou identificar as melhores contas à ordem e de poupança. Ao introduzir os seus dados, a Deco oferece-lhe uma solução simples e rápida que, não só lhe dá a opção mais barata, como ainda permite comparar diferentes preços para o mesmo serviço.