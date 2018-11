GasteMenosEnergia e poupe até 20% na luz e gás

Dado o impacto da fatura energética nas despesas mensais das famílias portuguesas atualmente, a iniciativa #GasteMenosEmEnergia da Comissão Europeia vem no sentido de disponibilizar um conjunto de sugestões práticas sobre como poupar e contribuir para um melhor ambiente.

A iniciativa tem como objetivo melhorar a eficiência energética em curso e ajudar os portugueses a otmiziar o consumo da energia em casa. Quer poupar cerca de 20% nas suas faturas de eletricidade e gás?

Desligue os dispositivos

Se não estiver a usar, desligue. Se fizer este passo, pode reduzir as suas faturas de electricidade até 50 € por ano;

Atenção ao ar condicionado

Tenha cuidado com o ar condicionado. Por cada grau Celsius que reduz na temperatura da divisão, pode aumentar o consumo de eletricidade em 11%.

Cuidados a cozinhar

Sempre que estiver a utilizar o forno, abra-o apenas quando for necessário. Cada vez que o abre perde 20% de calor e energia.

Remova as obstruções

Se tiver o radiador ligado, evite colocar objetos que impeçam a circulação do ar. Roupas, vasos e outros objetos – remova-os para deixar o carlo circular livremente e reduzir os custos do aquecimento até 20%.

Instale ventiladores

Parecendo que não, os ventiladores de teto conseguem fazer com que sinta mais ar fresco dentro de casa do que uma ventoinha. Estes ajudam-no a sentir-se até 5 graus mais fresco(a) e utilizam menos eletricidade do que o ar condicionado.

Esteja atento à etiqueta da UE

Quando comprar um novo dispositivo repare na etiqueta energética da UE. Os dispositivos melhor classificados podem ser até 60% mais eficientes do que as alternativas.