GED Ventures investe na startup portuguesa Hope Care

“Através do fundo GED TEch Seed, decidimos investir na Hope Care,start-up portuguesa com grande potencial de crescimento, que recorre a soluções digitais inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos doentes e promover, simultaneamente, a sustentabilidade do sistema de saúde”, explica Bibi Sattar Marques, partner e membro do Conselho de Administração da GED Ventures Portugal.

9 Novembro 2023, 16h04