Lucro da General Motors recua para 2,23 mil milhões de euros no terceiro trimestre

A fabricante automóvel General Motors (GM) apresentou um resultado líquido de 2,53 mil milhões de dólares (2,23 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2018, valor que compara em baixa com os 2,98 mil milhões de dólares (cerca de 2,62 mil milhões de euros) em igual período de 2017, segundo os resultados divulgados esta quarta-feira pela empresa.

A GM relembra que o valor do terceiro trimestre de 2017 incluía uma cobrança relacionada com a atividade da empresa na Europa e sublinhou que o lucro registado, neste último trimestre, corresponde a um ganho de 1,75 dólares por ação.

A faturação da principal fabricante automóvel norte-americana cresceu 6,4%, entre junho e setembro deste ano, para 35,8 mil milhões de dólares (31,5 mil milhões de euros), um valor em mais de mil milhões de dólares acima do esperado pelos analistas.

Quanto ao EBITDA – lucro antes de juros e impostos -, a General Motors revelou que foi de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) neste período.

A General Motors apresentou um resultado trimestral "mais forte do que o esperado", sendo que, em julho, a GM tinha revisto em baixa a previsão de lucro anual, devido ao aumento do preço do aço e alumínio em consequência das novas taxas impostas pela Casa Branca.

Na origem deste resultado favorável está o aumento da procura na América do Norte, sobretudo pela venda de camiões da GM.