General Motors e Honda juntam forças para criar um carro autónomo

A General Motors (GM) e a Honda anunciaram esta quarta feira, 3 de outubro, um novo projeto conjunto para a criação de um carro autónomo a partir da empresa norte-americana, Cruise.

As duas construtoras confirmaram que, nos próximos 12 anos, a multinacional japonesa irá avançar com ”cerca de 2 milhões de dólares” (cerca de 1,7 milhões de euros), noticiou o jornal espanhol ”Expansión”.

Os carros serão feitos a partir da Cruise, uma construtora de carros autónomos que integra no grupo GM e que investiu cerca de 750 milhões de dólares (cerca de 649 milhões de euros) no negócio.

Ao valor do investimento acresce 2.5 mil milhões de dólares (cerca de 2.1 mil milhões de euros) investidos pela Soft Bank na GM, acrescenta a agência.

O investimento vem no sentido de ”financiar e desenvolver um veículo autónomo para a Cruise que será útil para vários serviços e poderão ser produzidos à escala global”, citou a agência. Para além disso, as duas multinacionais irão explorar com a empresa de carros autónomos, oportunidades globais para ”a comercialização da rede da Cruise”.

A presidente e CEO da multinacional norte-americana, Mary Barra, revelou, em comunicado, que ”este é o próximo passo lógico na relação entre a Honda e a GM dado nosso trabalho conjunto na produção de carros elétricos e a nossa afinidade com a Cruise”.