Geração Z reconhece que era de parcerias entre humanos e máquinas está a chegar

A geração Z (pessoas nascidas entre 1990 e 2010) está a entrar no mercado de trabalho, e traz consigo uma mentalidade que coloca a tecnologia num lugar que irá elevar os negócios e transportá-los mais rapidamente para a era digital.

De acordo com um estudo conduzido pela mutinacional Dell Technologies, esta geração tem um conhecimento profundo das tecnologias e do seu potencial transformador da forma como trabalhamos e vivemos. No entanto, os Gen Zers temem não ter a experiência de trabalho necessária para uma contratação e procuram maior interação humana num local profissional.

A maioria dos jovens (98%) já utilizaram a tecnologia como parte da sua educação formal, ou seja na escola ou no trabalho, o que conclui que os dispositivos digitais estão bastante presentes na vida quotidiana no jovens.

Relativamente à tecnologia no trabalho, 91% refere que a tecnologia disponibilizada por um colaborador é um fator determinante na escolha entre diferentes oportunidades de emprego. Dos alunos inquiridos, 80% quer trabalhar com acesso a tecnologias inovadoras e dessa percentagem, 38% estão interessados em carreiras no setor de Tecnologias da Informação (TI). 39% em cibersegurança e 46% aspiram a fazer pesquisa e desenvolvimento na área tecnológica.

Quanto à parceira entre humanos e máquinas, 89% está ciente desta nova realidade; sendo que 51% acreditam que os humanos e as máquinas devem trabalhar em conjunto como equipas integradas, enquanto 38% olham para as máquinas como ferramentas para que os humanos possam utilizar à medida que são necessárias.

A análise da empresa de TI mostra ainda que 94% dos respondentes preocupam-se com a hipótese de não terem a experiência que os empregadores procuram, apesar de 73% classificar a sua literacia tecnológica como boa ou excelente.

Apesar desta geração ser conhecida pela proximidade que têm das redes sociais e tecnologias, 43% dos membros da Geração Z querem mais interação humana no local de trabalho, enquanto que comunicação através do telefone/telemóvel, apps de mensagens ou serviços de mensagens escritas são preferíveis por 21% dos inquiridos.

Além disso, mais de metade (53%) assinala que prefere trabalhar na empresa e não em casa e 58% preferem trabalhar como parte de uma equipa, e não isoladamente.

O estudo da Dell Technologies,contou com mais de 12 mil alunos do ensino superior em 17 países e revela as perspetivas dos jovens sobre tecnologia e sobre os futuros empregos.