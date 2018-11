Nuno Pinto Magalhães: “Gestão de risco é crucial para a sustentabilidade do nosso negócio”

Nuno Pinto de Magalhães, Provedor and Head of Corporate Affairs na SCC, diz, em entrevista ao Jornal Económico, que as empresas têm, obrigatoriamente, de avaliar o risco, de forma constante. Acrescenta que a presença nas redes sociais também faz parte integrante dessa avaliação.

Como encara a empresa o tema da gestão do risco?

A identificação, análise e gestão de risco é crucial para a sustentabilidade da empresa e do nosso negócio. Para a SCC fazer um Risk Assesssment significa estar preparados para lidar com situações/ocorrências súbitas, da forma mais rápida e eficaz possível. Não o fazer pode impactar o futuro do negócio, bem como a reputação da empresa e das suas marcas.

Quais os novos topos de riscos que podem afetar o grupo empresarial e que passaram a fazer parte do novo modelo de gestão de risco?

Os riscos inerentes às atividades nas plataformas de social media passaram a ser contemplados numa análise de Risk Assessement.

Os quadros dirigentes da empresa estão conscientes da necessidade de se protegerem em termos deste tipo de riscos?

Sim. Existem políticas e “frameworks” amplamente divulgados internamente, o que lhes permite alinhamento e ação.

Que respostas tem a empresa dos seguros em termos de transferência de riscos?

Temos seguros apropriados para abranger situações de risk management.

Faz sentido para a empresa trabalhar a gestão de risco como uma cativa?

Poderá fazer sentido mas depende sempre da oferta de planos de risco pelas seguradoras tradicionais.