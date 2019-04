Gestores da bolsa ganharam 52 vezes mais do que os trabalhadores em 2018

No ano passado, os patrões das maiores cotadas do PSI-20 ganharam, em média, 52 vezes mais do que os seus trabalhadores, de acordo com os cálculos feitos pelo “Dinheiro Vivo” e divulgados esta terça-feira no “Jornal de Notícias” (JN).

Segundo a informação disponível nos diversos relatórios e contas, os gestores das maiores empresas da Bolsa de Lisboa auferiram uma remuneração média de 1,1 milhões de euros em 2018. Ainda assim, apesar de os colaboradores destas ‘gigantes’ não terem aumentos significativos desde 2014, o salário médio dos seus CEO desceu em 2018, quando comparado com o ano anterior.

Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins, ganhou 1,9 milhões de euros, 140 vezes mais do que os funcionários desta retalhista, o que a coloca no topo do fosso de remunerações. Contudo, é António Mexia, presidente da EDP, que lidera nos ordenados, com um ganho de 2,2 milhões de euros por ano, 39 vezes superior ao dos trabalhadores.

Entre os maiores gaps está ainda a Sonae, com Paulo Azevedo a ganhar 653 mil euros (37 vezes mais) ou a Semapa, com João Castello Branco a receber 1,4 milhões de euros (33 vezes mais).