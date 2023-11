O lucro líquido foi de 3,8 mil milhões de dólares no trimestre, com a receita a atingir os 31 mil milhões. A Alibaba desistiu, entretanto, de prosseguir com a cisão da Cloud Intelligence Group para a cotar em bolsa.

16 Novembro 2023, 14h37

A Alibaba, gigante do comércio eletrónico da China, divulgou esta quinta-feira lucros trimestrais (entre julho e setembro) que os analistas consideraram dececionantes, ao mesmo tempo em que surpreendeu ao anunciar que não seguirá em frente com a cisão completa do seu grupo na cloud.

O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 3,8 mil milhões de dólares, abaixo do esperado, com a receita a atingir os 31 mil milhões, ligeiramente acima do esperado. No comunicado sobre os resultados enviado ao mercado, a Alibaba explicou a sua decisão de não prosseguir com a cisão da Cloud Intelligence Group (divisão de computação na cloud).

O grupo tinha anteriormente avançado que planeava proceder à cisão e listar essa divisão no mercado de capitais, mas agora decidiu suspender o processo devido às restrições de exportações de chips dos Estados Unidos, refere o comunicado.

A Alibaba referiu que as proibições, em outubro, da venda dos chips H800 e A800 avançados da Nvidia, focados em inteligência artificial, contribuíram para a incerteza em relação ao futuro do Cloud Intelligence Group e o seu desenvolvimento acabou por ter de ser parado.

“Acreditamos que uma cisão completa do Cloud Intelligence Group pode não atingir o efeito desejado de aumento de valor para os acionistas”, refere o comunicado. A gigante chinesa afirma agora que concentrará os seus esforços no desenvolvimento de um modelo de crescimento sustentável para aquela unidade, “dadas as circunstâncias em constante evolução”.

Os resultados do trimestre são os primeiros desde que Eddie Wu assumiu o comando do grupo CEO, em substituição de Daniel Zhang. A reorganização administrativa do grupo levou também a que o cofundador Joe Tsai assumisse a presidência do Conselho em junho passado.

O comunicado refere que “o Grupo Alibaba apresentou um trimestre sólido, marcado por impulso e energia renovados em vários negócios como resultado de nossa reorganização estratégica. Ao avançarmos numa nova fase de desenvolvimento, definimos claramente o nosso foco estratégico e as nossas prioridades. Estamos comprometidos em investir para o crescimento e em tomar decisões ousadas quando necessário. Através de uma abordagem mais flexível na governança organizacional, pretendemos capturar novas oportunidades nas áreas da IA, transformação tecnológica e em criar mais valor para nossos clientes”, disse Eddie Wu.

“Alcançámos um trimestre estável com receitas a aumentarem 9% ano a ano e receita de operações e EBITA ajustado aumentando 34% e 18% ano a ano, respetivamente”, disse Toby Xu, diretor financeiro, igualmente citado pelo comunicado. “No nosso plano de gestão, estamos a priorizar o investimento em tecnologia e inovações para que os nossos negócios sejam impulsionados. Estamos confiantes em nosso negócio”, o que permite ao grupo “anunciar a nossa primeira distribuição anual de dividendos para o ano fiscal de 2023, com um valor agregado de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares, como parte de nossos esforços contínuos para melhorar a confiança dos acionistas”.