Gigantes norte-americanos do jogo garantem mais de metade das suas receitas em Macau

Mais de metade das receitas dos três gigantes norte-americanos do jogo proveem de Macau e não dos Estados Unidos, um resultado que reforça a posição do território administrado pela China como capital mundial do jogo.

A Las Vegas Sands, MGM Resorts e o grupo Wynn Resotrs apresentaram no terceiro trimestre do ano receitas em Macau de cerca de 4,05 mil milhões de dólares (3,57 mil milhões de euros): um montante que representa 55,6% dos resultados globais que incluem o valor assegurado nos EUA.

Ao todo, os três grupos arrecadaram no terceiro trimestre 8,05 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros) nas operações em Macau, Estados Unidos e nos restantes países onde têm investimentos.

Dos três, o MGM foi o único que registou mais ganhos nos Estados Unidos do que em Macau: 2,39 mil milhões de dólares ganhos com os 15 ‘resorts integrados’ do grupo nos Estados Unidos, contra 606 milhões nos dois empreendimentos naquele território asiático. Apesar disso, o ‘resort integrado’ do grupo com mais receitas foi o MGM Macau (434 milhões de dólares).

Já a Wynn Resorts, grupo fundado pelo magnata Steve Wynn, registou, em Macau, no único local na China onde o jogo em casino é legal, 76,4% do total das receitas do grupo no terceiro trimestre (1,7 mil milhões de dólares).

Finalmente, a Las Vegas Sands obteve 3,37 mil milhões de dólares de receitas. Destas, 63,8% resultam das operações do grupo em Macau. Nos EUA o grupo arrecadou 444 milhões de dólares e em Singapura, através do seu ‘resort integrado’ Marina Bay Sands, 766 milhões de dólares entre julho e setembro de 2018.

“O desenvolvimento do jogo na Ásia esmaga o resto do mundo”, disse o analista de jogo Grant Govertsen, diretor Executivo da Union Gaming, no início do mês.

Num evento promovido pela Associação Comercial Britânica em Macau (BBAM, na sigla inglesa), Grant Govertsen apresentou dados que estimam que entre 2015 e 2021 vão ser investidos pelos operadores de jogo em Macau mais de 28 mil milhões de dólares em novas infraestruturas. Destes, mais de 10,5 mil milhões têm origem em investimento norte-americano.

Em resposta à Agência Lusa, o fundador da Newpage Consulting, consultora especializada em regulação de jogos no território, afirmou que no global “as receitas de jogo em Macau são pelo menos três vezes maiores do que em Nevada, Estados Unidos”.

Os casinos de Macau apresentaram receitas brutas acumuladas nos dez primeiros meses do ano de 251.383 milhões de patacas (27.454 milhões de euros), um aumento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados.