Global Finance elege Santander como o “Melhor Banco em Portugal”

A revista norte-americana Global Finance distinguiu o Banco Santander Totta como o “Melhor Banco em Portugal, no âmbito dos “World’s Best Banks 2021.

A publicação justifica a escolha como sendo “estas as instituições que melhor souberam responder às necessidades dos seus clientes em mercados difíceis e obtiveram os melhores resultados, estabelecendo ainda as bases de sucesso para o futuro”.

Para apurar os vencedores, foram tidos em conta critérios objetivos, como rendibilidade, evolução de ativos, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos. Mas também critérios subjetivos, que incluíram opiniões de banqueiros, executivos de empresas financeiras e analistas financeiros de todo o mundo.

A Global Finance realça que “este ano, estas avaliações têm uma importância acrescida, dadas as condições económicas sem precedentes causadas pela pandemia global”, tal como refere o diretor da revista, Joseph D. Giarraputo.

O responsável editorial acrescenta que “os bancos estão a desempenhar um papel fundamental na recuperação económica em todo o mundo”, vindo estes prémios “destacar as instituições que estão a liderar esse trabalho e a definir um caminho a seguir”.

O Presidente Executivo do Santander em Portugal, Pedro Castro e Almeida, refere que “apesar do ano muito desafiante e do período difícil que vivemos, o Banco manteve a sua prioridade intacta de apoiar as famílias, as empresas e a sociedade em Portugal. Por outro lado, adaptámos o nosso modelo de negócio para conseguir responder da melhor forma às necessidades dos clientes, que procuram um serviço cada vez eficaz, eficiente e facilitador do seu dia-a-dia”.

Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em 189 países, tendo uma tiragem de 50.000 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de investimento internacionais.