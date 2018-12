Godinho reuniu-se com Carlos Tavares, Elisa Ferreira e Vieira da Silva para falar das eleições à Mutualista

António Godinho, candidato a presidente do conselho de administração da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) pela Lista C, teve já reuniões de trabalho no Banco de Portugal, na Caixa Económica Montepio Geral e no Ministério da Solidariedade e Segurança Social, anunciou a candidatura em comunicado.

Estas reuniões, pedidas pelo principal candidato da Lista C, António Godinho, decorreram já na semana passada e hoje, dia 3 de dezembro, segunda-feira, foi a vez de se reunir com o ministro que tutela a Associação Mutualista.

Na semana passada António Godinho reuniu com Carlos Tavares, CEO da Caixa Económica, e foi recebido por Elisa Ferreira, vice-governadora do Banco de Portugal, na sequência de cartas enviadas a 26 de novembro àquelas entidades.

Hoje António Godinho foi recebido por José Vieira da Silva, ministro da Solidariedade e Segurança Social.

“Os encontros de António Godinho com Carlos Tavares, Elisa Ferreira e Vieira da Silva tiveram como finalidade apresentar a apreensão da Lista C quanto ao processo eleitoral, mas essencialmente transmitir uma mensagem de serenidade e de confiança no futuro em caso de eleição da Lista C, como se espera”, diz a candidatura da Lista C em comunicado.