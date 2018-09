Goldman Sachs nomeia novo presidente e diretor financeiro

O banco de investimento Goldman Sachs anunciou a nomeação do presidente e diretor de operações John Waldron, enquanto o cargo de diretor financeiro será ocupado por Stephen Scherr, que assim vai substituir Martin Chavez sendo que este último passa a ser vice-presidente.

O anúncio oficial do Goldman Sachs incluiu ainda a data das tomadas de posse dos novos dirigentes. Assim, Waldron vai ocupar o lugar a partir de 1 de outubro enquanto Scherr vai fazê-lo a 5 de novembro, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.

Além de passar para a vice-presidência, Martin Chavez vai juntar-se à equipa responsável pelo departamento de títulos juntamente com Ashok Varadhan e Jim Esposito.

“Enquanto a empresa se prepara para a próxima fase de crescimento, estou entusiasmado pelo facto de que Martin nos possa ajudar a liderar o negócio das ações e confio que John e Stephen serão líderes fortes e efetivos”, esclareceu o atual conselheiro delegado da Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

O novo conselheiro delegado, David Solomon, que tomará posse do seu cargo no próximo 1 de outubro, expressou a sua “confiança” nas novas nomeações, já que trabalhou com os novos diretores durante “quase duas décadas”.