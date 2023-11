O banco de investimento norte-americano aponta a uma recuperação do consumo das famílias, do crédito e do sector industrial, embora vendo riscos na política orçamental, que arrisca ter de prolongar o ciclo de aperto monetário.

9 Novembro 2023, 11h36

Apesar das dificuldades na economia da Zona Euro em 2023, a Goldman Sachs projeta melhorias para o próximo ano, assentes sobretudo numa recuperação do consumo e de uma normalização do sector secundário. A expectativa é assim de um crescimento de 0,9% no bloco, o que fica, ainda assim, abaixo da expectativa da Comissão Europeia, que aponta a um avanço de 1,3% no PIB da moeda única.

O banco de investimento norte-americano reconhece fragilidades evidentes na economia da Zona Euro este ano, apesar de não se ter materializado a recessão temida. O crescimento foi, ainda assim, anémico, dados os fortes efeitos da crise energética sentida desde o final de 2021 e que fez disparar os custos para as empresas do bloco. Para 2024, haverá três fatores a contribuir decisivamente para a melhoria destes indicadores: a melhoria dos rendimentos das famílias, uma recuperação da procura por crédito no início do ano e uma estabilização da situação na indústria.

A análise da Goldman Sachs antecipa uma queda da inflação no próximo ano, o que permitirá ganhos reais salariais de 2,8%, também suportados por poupanças acumuladas durante o período pandémico e que ainda não se esgotaram nas principais economias do bloco, à exceção de Itália. Ao mesmo tempo, a maior restritividade no crédito deverá ter tirado 0,5 pontos percentuais (p.p.) ao crescimento na segunda metade do ano, uma situação que irá amenizar a partir do primeiro trimestre de 2024.

Também o investimento deve recuperar, fruto desta melhoria e dos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) nacionais. A análise do banco admite também cortes dos juros mais cedo do que esperado, sobretudo dadas as notícias animadoras do lado da inflação.

Finalmente, a indústria, que tantos problemas tem enfrentado, deve estabilizar, embora em níveis mais baixos do que antes da Covid-19, dado que “os preços da energia permanecem mais elevados do que antes da pandemia e o crescimento na China abrandou”, afetando a procura externa.

O principal risco a estas previsões será mesmo a política orçamental distinta por país. A retirada prevista do grosso dos apoios face à crise energética apresenta-se como uma dificuldade renovada para os tecidos empresariais, mas a resistência à sua remoção pode agravar o ciclo de inflação, obrigando a uma política monetária restritiva durante mais tempo e até arriscando negociações salariais em alta, aumentando a probabilidade de efeitos de segunda ordem.