Gonçalo Costa Andrade: “As máquinas ainda não têm compreensão profunda da linguagem”

Desde o atendimento ao cliente à cibersegurança, ou na forma de um assistente online, a plataforma de Inteligência Artificial Watson da IBM já está a ser usada nos mais variados campos, explica Gonçalo Costa Andrade, Enterprise Sales Director da IBM Portugal, que espera ver princípios de ética e de confiança adotados por todos os players.

Quais são as suas principais funções do “supercomputador” Watson da IBM?

O Watson é a plataforma de Inteligência Artificial (IA) da IBM para as empresas, impulsionada pelos dados – 90% dos dados ao dia de hoje foram criados nos últimos dois anos, com 2,5 quintilhões de bytes [10 elevado a 8] a serem criados por dia, sendo que apenas 20% são pesquisáveis e os restantes são dados não estruturados. Sendo um sistema de IA, o Watson consegue transformar esse tipo de dados em insights válidos que ajudam à tomada de decisão mais efetiva e rápida. O IBM Watson tem a perceção do mundo da mesma forma que os humanos – através dos sentidos, aprendendo e experimentando. Aprende em escala, gradualmente, raciocina com propósito e interage com os humanos naturalmente. Tudo isto é possível porque é composto por tecnologias avançadas, como machine learning e deep learning, tecnologias de raciocínio e tomada de decisão, disponíveis através de ofertas de serviços e tecnologias de conversação, visão, fala, linguagem e empatia. Por último, o Watson está disponível na IBM Cloud – modelo que permite às empresas potenciarem os seus dados, independentemente do local em que estão guardados ou localizados, sendo que os seus dados continuam a ser os seus dados.

Onde é que está a ser utilizado?

A IBM está já a ajudar empresas de 20 setores em 45 países, liderando projetos com tecnologias do Watson. O IBM Watson pode ser introduzido praticamente em qualquer fluxo de trabalho ou área, ajudando os profissionais a tomar decisões mais fundamentadas e a obter informações valiosas a partir de seus próprios dados empresariais. Atualmente, podemos encontrar o Watson nos mais diversos campos, desde o atendimento ao cliente à cibersegurança, ou na forma de um assistente online que presta apoio ao consumidor ou oferece suporte a profissionais da área jurídica para tentar revolver e cumprir as regulamentações do setor – por exemplo: instituições bancárias e financeiras, como o Banco Bradesco e o Crédit Mutuel, adotaram a tecnologia para impulsionar o relacionamento com o cliente, criando assistentes virtuais que respondem às suas solicitações; grandes marcas do setor automóvel como a Volkswagen e a Daimler têm colaborado com a IBM para desenvolver assistentes virtuais que respondam a perguntas dos consumidores sobre seus veículos.

Como se encontram garantidos os princípios éticos no Watson?

A IBM tem uma política clara e concreta sobre a ética na IA. Acreditamos que todas as empresas e organizações que desenvolvem ou usam ferramentas de IA, que armazenam ou processam dados, devem fazê-lo com responsabilidade e transparência. Definimos os nossos próprios princípios de confiança e transparência e a nossa CEO Ginni Rometty pediu a todas as empresas que criam tecnologias de IA que sigam esses princípios: 1) o propósito da IA é aumentar, não substituir a inteligência humana; 2) defendemos que os dados e insights pertencem a quem os cria – para a IBM, isso significa que os dados dos clientes pertencem a eles e só a eles; e 3) estes sistemas precisam de ser transparentes e explicáveis: as empresas precisam de saber de forma clara quem cria e treina os seus sistemas de IA, que dados foram usados e, mais importante, as consequências resultantes das recomendações geradas através dos seus algoritmos. Vamos além dos princípios que defendemos, levamo-los à letra, incluindo a implementação de ferramentas específicas, como o lançamento do OpenScale – novos recursos para melhorar o controlo da IA, como um serviço de software que deteta desvios e preconceitos.

É tecnicamente possível a um Governo seguir uma pessoa minuto a minuto, saber onde está, para onde vai, com quem fala ou o que está a comprar. Que regras devem ser criadas para garantir a segurança das pessoas num mundo onde a IA já faz parte do dia-a-dia?

As políticas de IA devem basear-se num diálogo aberto e construtivo com uma comunidade ampla – desde os que estão na linha da frente da investigação da IA até à indústria, e ainda aos que representam os setores mais vulneráveis da sociedade. E devem incluir incentivos para o investimento em investigação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas de IA. E isso deve refletir o futuro do trabalho num mundo em que a IA vai continuar a evoluir. Esta tecnologia requer novas capacidades para novos tipos de trabalho e profissões. É essencial que uma estrutura de políticas permita que a colaboração do governo e da indústria responda à procura desses novos empregos e isso também significa investir na requalificação e na aprendizagem ao longo da vida. Os governos devem resistir à regulação excessiva ou à restrição na adoção da IA – na Europa, já temos uma base sólida com o RGPD, que endereça as preocupações relativas ao uso de dados pessoais. Os governos devem, no entanto, promover o desenvolvimento e uma implementação responsável da IA, em particular os princípios da transparência e da explicação sobre todos os sistemas e aplicações da IA e como ela foi desenvolvida. Por exemplo, uma solução para aumentar a transparência e a explicabilidade seria passarmos a ter uma ficha técnica que acompanhe cada sistema de IA – com informações claras sobre os dados usados, sobre que decisões foram tomadas e as diretrizes éticas aplicadas na conceção e desenvolvimento dos softwares. É algo que a IBM já está a fazer e acreditamos que deve ser obrigatório em todo o setor.

A capacidade de identificar impressões digitais e rostos é outra das mais-valias desta nova tecnologia?

A IA como ferramenta é mais útil para organizações que necessitam de processar e analisar grandes quantidades de dados – e frequentemente dados de diferentes tipos e de diferentes fontes – para obter informação precisa e rápida. À medida que os clientes desenvolvem novos casos de uso, a nossa abordagem passa por trabalhar em conjunto para desenvolver soluções apropriadas e responsáveis que estimulem a capacidade da IA para resolver questões específicas. Embora a IBM não esteja atualmente envolvida em aplicações comerciais que utilizem dados biométricos, como impressões digitais, os investigadores estão em constante colaboração com outros académicos para melhorar a precisão e atenuar questões tendenciosas em modelos de IA para deteção facial.

No entanto, esta tecnologia também pode ser utilizada para perseguir inocentes…

Embora os sistemas de análise de imagens não sejam necessariamente discriminatórios, a verdade é que tanto as empresas que desenvolvem os sistemas quanto as organizações que as implementam têm a responsabilidade de estar conscientes do possível risco e trabalhar ativamente para resolvê-lo. A IBM tem consciência dessa responsabilidade e está empenhada em ultrapassar questões tendenciosas e de parcialidade e alinhar os sistemas e os seus conjuntos de dados subjacentes com os valores humanos. Além do nosso trabalho para combater os riscos e as questões tendenciosas relacionadas com a tecnologia de deteção facial, comprometemo-nos também a reunir o maior conjunto de anotações publicamente disponíveis para mais de um milhão de imagens públicas para ajudar a resolver um dos maiores problemas na análise facial – a falta de diversos dados para treinar sistemas de IA. Além disso, fomos uma das primeiras empresas do mundo a adotar um conjunto de princípios de confiança e transparência para as novas tecnologias, incluindo sistemas de IA, e somos parceiros fundadores da “Partnership on AI”, iniciativa global com mais de 80 parceiros que trabalham para definir as melhores práticas num modelo benéfico.

Apesar de ser necessária legislação, como é que podemos assegurar que as empresas que criam estas tecnologias no setor automóvel, militar ou na saúde, não poderão criar decisões perigosas para os seres humanos?

O potencial da IA é ter um impacto positivo e significativo na sociedade e nos negócios – saúde, banca e educação, entre outras áreas. Muitas das histórias que geram medo sobre a IA – por exemplo, sobre máquinas que podem vir a dominar o mundo – mostram uma falta de compreensão quanto a onde estamos atualmente. As máquinas ainda não têm uma compreensão profunda da linguagem natural, de tal forma que não se conseguem relacionar num diálogo satisfatório e complexo com um ser humano. Apenas perguntas e respostas relativamente simples são possíveis. Nem todas as pessoas precisam ser especialistas em IA, mas todos devem perceber que os desafios de investigação ainda precisam ser superados. Na IBM, estamos focados em garantir que é criada para ajudar as pessoas – para ajudar a alcançar maiores feitos na vida pessoal e profissional. Comprometemo-nos a desenvolver tecnologia de inteligência artificial com o objetivo de aumentar a inteligência humana, não substituí-la. E também investimos fortemente na formação de pessoas com as novas capacidades necessárias para esta nova era da IA.

Artigo publicado na edição nº 1985 de 18 de abril do Jornal Económico