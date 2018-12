Gonçalo Reis eleito para o Conselho de Administração Executivo da EBU

O Presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, foi hoje eleito para o Conselho de Administração Executivo da União Europeia de Radiodifusão.

“A RTP passa a integrar a administração executiva da EBU, associação europeia de operadores públicos de média”, diz o presidente do canal de televisão do Estado na sua página no Facebook.

A EBU integra 119 organizações, de 56 países, que representam uma audiência potencial de mais de mil milhões de pessoas.

“Isto abre uma série de oportunidades à empresa: tecnologia, formação, intercâmbio de conteúdos, co-produções, informação sobre tendências e melhores práticas dos operadores de referência, e é mais um passo na afirmação da RTP no contexto internacional”, adianta Gonçalo Reis.

A estação publica integra pela primeira vez este órgão executivo da EBU (União Europeia de Radiodifusão).

A eleição decorreu hoje, na Assembleia Geral da EBU em Genebra.

Segundo o comunicado da RTP esta eleição é o “reconhecimento internacional da capacidade da instituição em várias áreas, com destaque para a organização do Festival Eurovisão da Canção em 2018; a valorização de projetos inovadores a nível europeu, como é exemplo os arquivos RTP online; a liderança da RTP no comité digital da EBU, passando pela organização de eventos e assembleias temáticas da EBU que têm decorrido em Portugal”.