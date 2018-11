Google e Financial Times elegem Apps for Good como um dos 100 campeões digitais europeus

O Apps for Good, programa que pretende que os jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas da sociedade, foi eleito pela Google e pelo Financial Times como um dos 100 campeões digitais europeus, ao surgir no ranking ‘Europe’s 100 Digital Champions’.

No relatório divulgado pelo jornal britânico Financial Times, que contou com a colaboração da Google, o Apps for Good surge na categoria ‘Technology training’ que reconhece “iniciativas educativas que ajudam a superar a ‘divisão digital’, através do ensino de capacidades a grupos sub-representados no sector tecnológico”.

Lançado há cinco anos pelo CDI Portugal, o objectivo do programa Apps for Good é o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.

A operacionalização do programa decorre ao longo do ano lectivo, onde professores (de todas as áreas disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projecto de 5 passos.

Para apoiar no desenvolvimento do projecto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.

No final do programa, as escolas poderão optar por participar na competição que está dividida em duas fases: Encontros Regionais – semifinais em que todos os alunos são convidados a ir a Marketplace e a fazer o seu pitch – e Evento Final – onde são premiadas as melhores soluções.

O Apps for Good conta com vários parceiros, como a Galp, Fundação Calouste Gulbenkian, Synopsys, BNP Paribas, Fundação Stravo Niarchos, DNS.pt, IBM, REN, Fujitsu, Fundação PT, DECSIS, SRS Advogados e PWC entre outros, mas também parceiros institucionais, como a Direcção-Geral de Educação, a Direcção Regional Educação dos Açores e Madeira, a Câmara Municipal de Valongo, a Associação Nacional de Professores de Informática, a APDC, a Educom, a Associação Portuguesa de Professores de Inglês, a Associação de Professores de Matemática.