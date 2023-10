A acusação é do Departamento de Justiça dos EUA, que garante que a tecnológica vai além da lei ao pagar a gigantes empresariais. São mencionados fabricantes, desde a Apple à Motorola, assim como a operadoras de telecomunicações e donas de ‘browsers’.

27 Outubro 2023, 22h17

A Google “paga anualmente” a variadas empresas de forma a assegurar o seu monopólio. Só em 2021, pagou 26,3 mil milhões de dólares (24,9 mil milhões de euros), para que o seu motor de busca fosse o predefinido nos dispositivos vendidos pelas mais variadas marcas, acusa o Departamento de Justiça norte-americano (DoJ).

O valor foi referido num julgamento que está a decorrer nos Estados Unidos. O DoJ e um conjunto de procuradores norte-americanos aponta o dedo à tecnológica por, alegadamente, assegurar o monopólio neste âmbito de forma ilegal, ano após ano. O propósito passará por bloquear os rivais nos mais relevantes canais de distribuição.

Não é conhecido que parcelas do valor total foram pagas a cada parceiro, em 2021 ou em qualquer outro ano. Ainda assim, o que parece ser certo é que a Apple terá recebido a maior fatia, de forma a tornar o Google o motor de busca por definição do browser dos seus dispositivos, o Safari.

De acordo com o DoJ, “a Google paga todos os anos milhares de milhões de dólares (…) a fabricantes populares de dispositivos como a Apple, LG, Motorola e Samsung”.

Refere o mesmo organismo que também operadoras de telecomunicações recebem financiamento no mesmo sentido, destacando os casos da AT&T, T-Mobile e Verizon. A estas somam-se ainda casos de empresas que são detentoras de browsers com grande alcance, como são a Mozilla (dona do Mozilla Firefox) e a Opera (dona do browser com o mesmo nome).

Em várias situações em que as empresas em causa ficam “proibidas (…) de negociar com os concorrentes da Google”, reitera o mesmo departamento na acusação realizada em tribunal.