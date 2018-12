Google renova Tradutor

Passaram 12 anos desde o lançamento do Google Tradutor. Desde aí tornou-se numa ferramenta de comunicação essencial em vários idiomas. Recentemente, a Google redesenhou o website do Tradutor para tornar a sua utilização mais simples.

O website passou a ter uma aparência mais consistente com os outros produtos Google e foi actualizado com uma nova tipografia e com botões mais visíveis para facilitar a navegação.

A equipa da Google acrescentou uma espécie de etiquetas para cada tradução guardada e por isso, caso fale vários idiomas poderá classificar e agrupar traduções com um clique.

Foram, ainda, acrescentadas novas funcionalidades para o utilizador usufruir de uma melhor experiência Web em todos os dispositivos: smartphone, tablet ou desktop.