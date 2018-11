Google responde às acusações de assédio sexual e promete mudar políticas

O CEO da Google, Sundar Pichai enviou esta quinta-feira, aos colaboradores da gigante tecnológica um comunicado sobre as mudanças nas políticas de assédio sexual e má conduta no trabalho. Este documento vem no seguimento do despedimento de 48 funcionários acusados de assédio sexual no trabalho, após o “New York Times” ter avançado que a empresa tecnológica tinha abafado alguns casos.

”Temos de continuar a fazer progressos nesta área e comprometemo-nos em fazê-lo”, escreveu o dirigente da empresa no comunicado.

No novo plano de mudanças, o CEO sublinha a necessidade de haver mais transparência durante as investigações de assédio e má conduta sexual, tal como consta no relatório anual de investigações. Promete renovar os canais de denúncia de incidentes de má conduta, melhorar a formação relativamente ao assédio sexual no trabalho entre os colaboradores e tornar opcional o método de resolução de conflitos após uma denúncia de assédio sexual.

Esta última foi tornada como opcional pois, segundo os funcionários da Google, era uma uma prática que impedia que os funcionários levassem os casos a tribunal, e é geralmente considerada como uma forma de suprimir histórias das vítimas, e por sua vez a cobertura dos media.

Eis o comunicado em inglês na íntegra:

