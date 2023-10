Financiamento segue-se ao de 4 mil milhões de dólares da Amazon. Tecnológica concorrente da OpenAI, ligada à Inteligência Artificial, foi fundada em 2021 e em captado a atenção de investidores como Zoom ou Salesforce.

28 Outubro 2023, 15h43

O Google vai fazer um investimento de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros) na tecnológica norte-americana Anthropic, que desenvolve modelos de Inteligência Artificial (IA), revelou o jornal norte-americano “Wall Street Journal”.

A subsidiária da Alphabet já tinha injetado 300 milhões de dólares (284 milhões de euros) nesta empresa fundada por antigos funcionários da OpenAI no início do ano. Na mesma altura, a Amazon também tinha realizado um investimento de 4 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros) em notas conversíveis (convertible notes).

A “Bloomberg” escreve que este é mais um exemplo da aposta na “queridinha das startups” por parte de empresas de Silicon Valley, que estão a investir significativamente na área da IA.

Segundo fontes da agência financeira, o negócio envolve 500 milhões de dólares (na ordem dos 473 milhões de euros) agora e o compromisso de investir mais 1,5 mil milhões de dólares (perto de 1,4 mil milhões de euros), sendo que a transação está estruturada como este título de dívida que será convertida em capital na próxima ronda de financiamento da startup cofundada e liderada por Dario Amodei.

Nascida em 2021, a Anthropic está por detrás do Claude 2, o chatbot concorrente do ChatGPT da OpenAI que é capaz de resumir até 75 mil palavras e é utilizado por empresas como a Slack, depois de um financiamento da Salesforce, a Notion e a Quora. A empresa, que também recebeu investimento da Zoom, foi avaliada no início deste ano em 4,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,9 mil milhões de euros).