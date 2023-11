O apoio de cinco milhões de euros está dividido em duas linhas: Regenerar Empresas do Turismo e Regenerar Territórios.

4 Novembro 2023, 14h31

O Governo lançou, este sábado, duas linhas de apoio financeiro, no valor de cinco milhões de euros, para dar resposta às empresas e projetos do turismo na sequência dos incêndios florestais de agosto.

O apoio foi anunciado pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviço, Nuno Fazenda. Estas linhas de apoio, lê-se em comunicado do Ministério da Economia e Mar, destinam-se aos concelhos de Odemira, Aljezur, Monchique, Proença-a-Nova e Castelo Branco.

A linha Regenerar Empresas do Turismo – Incêndios 2023 disponibiliza um total de três milhões de euros para “apoiar as empresas do turismo na recuperação e reabilitação dos ativos atingidos pelos incêndios”.

O Governo esclarece que a linha está disponível “a todas as empresas de turismo localizadas nos territórios importados, com o limite máximo de 400 mil euros por projeto e uma taxa de comparticipação de 90%”. Pode apenas ter uma “natureza de fundo perdido até aos 200 mil euros ou apresentar uma dimensão compósita entre fundo perdido e incentivo reembolsável, à taxa zero, em montantes superiores aos 200 mil euros”.

A segunda linha de apoio, Regenerar Territórios – Incêndios 2023, disponibiliza um montante de dois milhões de euros, visando apoiar projetos de estruturação de produtos turísticos e de promoção turística.

“Esta linha dirige-se a entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos com o limite máximo absoluto de 400 mil euros por projeto, a fundo perdido, com uma taxa de comparticipação de 90%”, indica o comunicado.

“Depois de termos estado no terreno, no rescaldo do incêndio de agosto de 2023, a ouvir as empresas e as instituições, concretizamos agora duas linhas de apoio que respondem às necessidades dos empresários e do território. Estamos, assim, em proximidade, a concretizar e a apoiar a promoção turística de uma das mais belas regiões do nosso país”, destacou Nuno Fazenda.

As candidaturas às linhas de apoio decorrem junto do Turismo de Portugal. Além deste apoio, o Governo assinou um protocolo com as entidades regionais do Turismo do Alentejo e do Algarve para “uma campanha conjunta de promoção turística dedicada ao mercado interno e externo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.