Governo adianta que vai limitar deslocações para o exterior nos próximos 15 dias

O Governo anunciou esta quinta-feira que vai limitar as deslocações de cidadãos nacionais para o exterior nos próximos 15 dias. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, referiu que, em coordenação com a União Europeia, vai limitar os voos e entradas de risco em toda a União Europeia, passando a exigir teste à Covid-19 e quarentena obrigatória, para reduzir os contágios em Portugal.

“O Governo adotará a medida de limitação de deslocações para o exterior nos próximos 15 dias de cidadãos nacionais para os proteger e contribuir para a redução de contágios e a limitação da pandemia limitando as saídas por via área, fluvial ou terrestre, salvo caso excecionais”, anunciou o ministro da Administração Interna, no debate sobre a renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro, no Parlamento.

O encerramento de fronteiras é uma das medidas previstas no decreto presidencial, agora aprovado na Assembleia da República. Além de se manter a possibilidade de “realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 ou o confinamento compulsivo de pessoas”, podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades europeias, “controlos fronteiriços de pessoas e bens”.

O decreto prevê que esses controlos fronteiriços podem incluir “controlos sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente suspendendo ou limitando chegadas de certas origens”.

Eduardo Cabrita adiantou ainda, no Parlamento, que Portugal irá “contribuir para a decisão europeia que limita voos e entradas de risco em toda a União Europeia e passa a exigir teste e quarentena, por decisão articulada a nível europeu”, depois de ter suspendido os voos de e para o Reino Unido e as ligações ao Brasil.