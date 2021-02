Governo agradece ajuda médica francesa

“Em nome do Governo português, um agradecimento profundo ao governo francês por esta colaboração e por esta cooperação, que é de facto um sinal bem vivo de uma Europa bem viva e bem solidária”, disse António Lacerda Sales.

“Tudo faremos neste contexto para aliviar aquilo que é a pressão ao nível das unidades de cuidados intensivos. E dizer-vos que de facto foi uma área onde muito temos investido, onde, relembro, tínhamos no início de março cerca de 1.142 ventiladores e temos hoje mais de 2.000 ventiladores. Tínhamos em 2012 um rácio de 4,2 camas por 100 mil habitantes; temos hoje um rácio – no final de dezembro – de 9,4 camas por 100 mil habitantes. Mais do que duplicámos”, sublinhou.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde salientou ainda o esforço do Governo português na contratação de médicos intensivistas, 48 em 2020 e mais 47 desde o início deste ano.

A equipa médica francesa que durante 15 dias vai trabalhar no Hospital Garcia de Orta é constituída por três enfermeiras e uma médica do serviço de saúde dos bombeiros franceses.

Toda a equipa, como referiu a enfermeira francesa lusodescendente Sandra Fleury, “tem experiência em situações de e Emergência e Reanimação”.

“Viemos de várias regiões de França, temos participado em várias missões internacionais sanitárias, mas também em França, em missões covid e desastres naturais. É com grande satisfação que apresentamos a nossa ajuda e o nosso contributo à equipa do Dr. Antero Vale Fernandes, nesta crise de saúde, que também vivemos em França. Esperamos poder aliviá-lo na sua carga de trabalho, em colaboração com as suas equipas. Agradecemos a sua confiança e o seu acolhimento”, disse a enfermeira lusodescendente.

A embaixadora de França em Portugal, Florence Mangin, agradeceu ao Governo português “por ter aceitado a proposta francesa de cooperação médica neste momento difícil”, salientando que se trata de uma “iniciativa de solidariedade muito natural entre dois países como a França e Portugal, que têm uma forte ligação de amizade”.

“A França também foi objeto de ajuda europeia no ano passado. Hoje a nossa cooperação tem como objetivo aliviar a pressão sobre os médicos portugueses”, acrescentou Florence Mangin, que disse ainda estar “muito feliz com esta cooperação entre França e Portugal”.

Na cerimónia de receção à equipa médica francesa, além do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e da embaixadora de França, estiveram também o presidente do Conselho de Administração e o diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Garcia de Orta e ainda a presidente da Câmara Municipal de Almada.

O Hospital Garcia de Orta, a exemplo do que se verifica a nível nacional, manteve hoje a tendência de descida no número de doentes covid, com um registo diário de um total de 207 doentes internados, 25 na Unidade de Cuidados Intensivos.