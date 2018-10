Governo alemão aprova nova lei para trabalhadores imigrantes

Ler mais

Os partidos de coligação alemães concordaram numa nova lei de imigração no sentido de atrair mais trabalhadores qualificados imigrados de países fora da União Europeia, noticiou esta terça feira, 2 de outubro, a ”Reuters”.

A chanceler Angela Merkel, o ministro do Interior, Horst Seehofer, e o ministro do Trabalho Social-Democrata, Hubertus Heil, chegaram a um acordo que remove os obstáculos do mercado de trabalho para todos os cidadãos não-europeus com qualificação profissional adequada e qualificações na língua alemã.

Os migrantes têm, também, que provar que têm recursos financeiros suficientes para não dependerem de benefícios sociais durante sua estada na Alemanha.

A nova lei é considerada um esforço politicamente arriscado para preencher um número recorde de vagas e estabilizar o sistema público de pensões, avança a noticia.

Segundo a ”Reuters”, com a entrada desta lei em vigor, as empresas poderão recrutar trabalhadores estrangeiros em todas as profissões. O jornal sublinha, no entanto, que o governo insiste que as empresas dêem preferência aos cidadãos alemães no preenchimento de vagas antes de procurar estrangeiros estrangeiros.