Governo anuncia pagamento de 97 milhões de euros aos agricultores

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que procedeu ao pagamento de 97,2 milhões de euros aos agricultores, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

De acordo com essa nota do Governo, através do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), foram pagos aos agricultores 32,6 milhões de euros, no âmbito do novo regime da vinha, mais 4,2 milhões de euros para o regime de pagamento base e ainda 1,5 milhões de euros sob a laçada da medida 2 do POSEI Madeira – Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas (RUP).

Por intermédio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), foram pagos 24,1 milhões de euros para projetos de investimento, 8,5 milhões de euros para medidas agro-ambientais e 6,5 milhões de euros para florestação de Terras Agrícolas.

No âmbito do PRORURAL+, Programa de Desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, o Ministério da Agricultura pagou 1,4 milhões de euros para projetos de investimento.

Sob a alçada do PRODERAM 2020, Programa de de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, foram pagos 6,3 milhões de euros para projetos de investimento e 5,9 milhões de euros para a manutenção de atividade agrícola em zonas desfavorecidas.