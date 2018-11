Governo aprova Abanca para comprar Banco da CGD em Espanha e Capitec para comprar Mercantile

A decisão foi tomada esta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros. O Governo selecionou o Abanca, para ficar com o Banco Caixa Geral em Espanha, e o Capitec, para ficar com o Mercantile Bank na África do Sul, confirmou o Jornal Económico.

A decisão tomada em Conselho de Ministros surge depois da proposta da CGD que num processo de concurso público escolheu estes candidatos para ficar com cada um dos bancos. Os dossiers no banco público estavam a cargo do administrador da CGD Francisco Cary.

A Caixa Geral de Depósitos queria ter estes dois dossiers concluídos até ao fim deste ano.

A notícia de que a CGD tenha escolhido estes dois bancos foi notíciada pelo Negócios. O interesse do Abanca no banco espanhol da CGD foi no entanto anunciada em Portugal pelo próprio Juan Carlos Escotet que é dono do Abanca. No caso de Espanha, a imprensa espanhola adiantou que o Abanca era o mais bem posicionado para ficar com o Banco Caixa Geral. Na corrida estava também o Cajamar.

A imprensa espanhola avançou que as ofertas pelo Banco Caixa Geral rondam os 250 milhões de euros. Valor que não é oficial, até ao momento. Mas o facto de terem sido constituídas imparidades de 120 milhões em 2017 para esta participação permitir que a Caixa registe mais-valias com a venda da filial espanhola.

Na África do Sul, o Mercantile Bank tinha quatro candidatos: o consórcio composto pela Arise e Grindod, outro consórcio chamado Riqueza e formado pela Public Investment e pela Bayport Financial, o Capitec Bank e ainda o Nedbank Group.

