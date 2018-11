Governo aprova mais proteção aos depósitos na resolução ou insolvência de bancos

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, na quinta-feira, uma proposta de lei que “reforça a proteção dos depósitos bancários em caso de resolução ou insolvência de um banco”.

Em comunicado, o Executivo detalha que, com este diploma, estabelece-se uma “nova hierarquia de credores” que assegura “maior graduação à generalidade dos depósitos comparativamente com os restantes instrumentos financeiros, como por exemplo as obrigações, garantindo menor risco para os depositantes”.

Com esta lei, o comunicado do CM garante que fica concluído “um importante passo no sentido do proteger os depósitos bancários e introduzir maior clareza e certeza jurídica no regime da resolução”.

O diploma dá ainda conta de que esta proposta de lei “procede também à transposição da Diretiva (UE) 2017/2399, relativa à posição dos instrumentos de dívida não garantidos na hierarquia da insolvência, a qual reveste particular importância para o cumprimento dos requisitos mínimos de fundos próprios por parte das instituições de crédito”.

Os problemas em torno de alguns bancos nacionais, nomeadamente o Novo Banco e o Banif, têm suscitado dúvidas no que diz respeito aos direitos dos credores e o Governo vem agora clarificar esta matéria.

Há cerca de um ano, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix revelou que o executivo estava a trabalhar numa nova hierarquia da lista de credores, com o objetivo de reforçar a proteção dos depósitos das grandes empresas, de entidades públicas e de fundos de pensões nos casos em que haja uma resolução ou uma liquidação de um banco.

A proposta foi inicialmente apresentada pelo Banco de Portugal e o Governo considerava nessa altura (setembro de 2017) que “tem virtudes”, porque “deixa muito claro que os depósitos só são chamados a responder depois dos detentores de dívida sénior” e também porque “protege um conjunto de entes”, nomeadamente o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).