Governo aprova novo projeto de regadio em Mondim de Basto

O Governo aprovou hoje mais um projeto de reabilitação de regadio, situado no concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real.

Segundo um comunicado do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, “trata-se do regadio tradicional de Poças do Monte e o projeto envolve um investimento público de 65 mil euros”.

“Este é mais um projeto integrado no complemento ao Programa Nacional de Regadios, que prevê um investimento global de 560 milhões de euros, até 2023, na criação de mais 50 mil hectares e na reabilitação de 50 mil hectares de regadio, que vão criar mais de 10.500 postos de trabalho permanentes”, destaca o rfeferido comunicado.