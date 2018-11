Governo autoriza Infraestruturas de Portugal a lançar concurso para intervenções na Linha de Leixões

No total, os fundos de investimento mobiliários geridos pela Santander Asset Management, S.G.I.I.C., passaram a deter, a partir do dia 31 de outubro de 2018, 1.614.378 ações, correspondentes a 1,9864% do capital social da Semapa, relativas a 1,9864% dos direitos de voto, tendo assim, ficado abaixo do limiar de 2% de participação qualificada.