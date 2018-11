Governo avança com processo para criação de nova Estratégia Nacional para o Mar

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou hoje, no parlamento, que o Governo já avançou com o processo para a criação de uma nova Estratégia Nacional para o Mar.

“Foi exatamente uma das decisões tomadas na última CIAM [Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar] realizada em outubro, o processo que levará à criação de uma nova Estratégia Nacional para o Mar”, disse Ana Paula Vitorino, durante uma audição parlamentar conjunta entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Apesar de não avançar mais detalhes, a governante indicou que, neste âmbito, está a ser preparada uma listagem de temas sob os quais serão desenvolvidos ‘workshops’.

“É um processo já em curso”, concluiu.

A Estratégia Nacional para o Mar, em vigor até 2020, define um modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras, com o objetivo de permitir que Portugal responda aos desafios para a promoção e competitividade da economia do mar.