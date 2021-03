Governo avisa que quem usar estatuto de benefícios fiscais de forma irregular paga mais 15% de imposto

O Governo avisou hoje que a lei prevê uma penalização para as empresas que usem indevidamente o estatuto de benefícios fiscais.

O alerta foi deixado hoje pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante a audição no Parlamento sobre a vendas de seis barragens no rio Douro pela EDP a um consórcio liderado pela francesa Engie por 2,2 mil milhões de euros. O governante não comentou o caso em concreto, mas falou sobre a lei sobre estas operações.

“O artigo 60 do Estatuto de Benefícios Fiscais (EBF) não inclui qualquer isenção para qualquer trespasse de concessão de barragens. Não estou a ver como é possível invocar este artigo para qualquer transação de uma concessão porque uma concessão não é um título, um trespasse de concessão e um contrato através do qual o concessionário previamente autorizado pelo concedente transfere para um terceiro a posição que tem num contrato de concessão”, afirmou António Mendonça Mendes em resposta ao Bloco de Esquerda-

“Introduzimos uma norma no OE: todos aqueles que invoquem o artigo 60 de forma irregular têm, não só de pagar o imposto devido, como pagar mais 15% sobre o imposto que era mesmo devido”, segundo o governante.

António Mendonça Mendes garantiu que “todas as operações que tenham sido feitas com planeamento fiscal agressivo ou abusivo terão seguramente, tanto da administração fiscal como da justiça, a resposta que merecem”.

“Se há uma operação que envolva a transmissão de uma concessão de serviço publico, e se alguém quiser invocar o artigo 60 do EBF para efeito de isenção de imposto de selo, está errado. Não há nenhuma isenção do imposto do selo no artigo 60 para transmissão de concessões de serviço publico”, reforçou, em resposta ao deputado do PSD, Afonso Oliveira.