Governo britânico criticado por ponderar taxa para vítimas de tráfico humano permanecerem no país

A primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta uma nova onda de protestos na sequência de declarações de membros do Governo sobre as políticas de imigração a aplicar no Reino Unido após o Brexit, noticia o Guardian, este sábado.

Segundo o jornal britânico, grupos ativistas acusam o Governo liderado por Theresa May de contribuir para a promoção de um “ambiente hostil” para os imigrantes, após a ministra da Imigração, Caroline Nokes, ter sinalizado que as vítimas europeias de tráfico humano europeias teriam de pagar uma taxa de modo a permanecer no Reino Unido.

De acordo com o plano do Governo britânico para o pós-Brexit, os cidadãos da União Europeia (UE) que pretendem permanecer no Reino Unido após dezembro de 2020 terão que se candidatar para permanecer em território britânico, devendo pagar uma taxa. Esta taxa deverá fixar-se em cerca de 74 euros para cidadãos com mais de 16 anos e metade para menores de 16 anos. No entanto, a aplicação desta taxa a vítimas de tráfico humano não está a ser bem acolhida pelos grupos activistas.