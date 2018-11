Governo celebra três anos com “certeza” de ter devolvido a confiança aos portugueses

O Governo de António Costa diz que celebra três anos de mandato com a “certeza” de ter devolvido a confiança aos portugueses, com “mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade e contas certas”. O Executivo garante que cumpriu as principais metas que propôs no seu programa, respeitando as posições dos partidos que o apoiaram no Parlamento e os compromissos internacionais.

Num balanço feito aos três anos de governação socialista, apoiada pelo PCP, BE e PEV, o Governo defende que, graças a “uma estratégia assente em políticas públicas que devolveram a confiança aos cidadãos, relançaram a economia e recuperaram os níveis de proteção social, foi possível virar a página

da austeridade preservando o rigor e equilíbrio das contas públicas”.

“A estabilidade e continuidade das políticas permitiu colocar o país no caminho do progresso e da prosperidade”, afirma o Governo, em comunicado. “Estabilidade e continuidade na recuperação de rendimentos das famílias, no reforço da coesão social e no combate às desigualdades, na promoção da inovação e produtividade das empresas, na consolidação dos serviços públicos e do Estado Social, na valorização do trabalho e qualificação dos recursos humanos, na aposta na cultura e no conhecimento como motores do desenvolvimento”.

O Executivo socialista diz que “a prova de que este é o caminho certo para construirmos um futuro de prosperidade e com melhores oportunidades para todas as gerações” é que 2017 e 2018 serão os primeiros anos deste século em que a economia portuguesa crescerá acima da média dos seus parceiros europeus. A equipa de António Costa indica que a economia continua a recuperar apoiada pelo crescimento das exportações e do investimento.

Desde 2015, o Governo diz que foram criados 340 mil empregos, “num contexto de melhoria das condições de trabalho e de subida dos salários, com especial destaque para o salário mínimo”, que no próximo ano deve subir para os 600 euros mensais. Já os aumentos salariais rondaram os 6% nos escalões de remuneração mais baixos (até 600€), e os 4% nos escalões intermédios (entre 600 e 1.200€), de acordo com os dados revelados pelo Executivo socialista.

Na redução das desigualdades, o Governo chama ainda à atenção para a queda de 3,6% da taxa de privação material, desde 2015. Já a taxa de privação material severa passou de cerca de 9,6% em 2015 para 6,9% em 2017.

“A alternativa imposta pelo XXI Governo revelou‐se, pois, uma alternativa de sucesso, de que resultou

não só a melhoria de vida das pessoas e o crescimento da economia, mas também a afirmação do país

no contexto internacional, permitindo retomar a convergência com a União Europeia”, sublinha o Governo de António Costa.

Em matéria de execução orçamental, cerca de 90% das quase mil e cem medidas inscritas no Programa de Governo foram já iniciadas. Quer isto dizer que, apenas 11% das propostas ainda não entrou em fase de preparação. No final do primeiro ano da legislatura (em novembro de 2016), as medidas por iniciar representavam cerca de 1/3 do total (34%), diminuindo esse valor para 1/5 em 2017 (20%).