Governo combate burocracia na Ciência

Ciência Vitae e Ciência ID integram-se no âmbito do programa “Mais Ciência Menos Burocracia”, um programa de racionalização, desburocratização e simplificação administrativa desenvolvido pela área da ciência, tecnologia e ensino superior em linha com a estratégia europeia de ciência aberta.

O Ciência Vitae é um currículo único, personalizado, simples, harmonizado e estruturado, que permite reunir numa só plataforma toda a informação referente ao utilizador, seja estudante, investigador ou instituição, e que atualmente se encontra dispersa em múltiplas plataformas, como FCT-SIG CV, DeGóis, RENATES, REBIDES, ORCID e RCAAP.

O Currículo gera um identificador único para cada investigador. Já o Ciência ID é uma chave de acesso, uma forma de autenticação, que permite a agregação e reutilização da informação.