Governo considera “inaceitável” uso indevido das vacinas

O Ministério da Saúde considera que é “inaceitável” a utilização indevida das vacinas contra a Covid-19 e lembra que os erros nessa administração podem constituir conduta disciplinar e ser punível criminalmente.

Um dia depois de ser noticiado que houve pessoas não-prioritárias a receberem a vacina, o gabinete de Marta Temido reiterou que o plano de vacinação contra a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi feito tendo por base em critérios técnicos, “suportados na melhor evidência científica”.

O Governo reforça importância de seguir as prioridades definidas e, para prevenir falhas no processo em locais prioritários, como hospitais e lares, determinou que a task force coordenada por Francisco Ramos reforçasse “instruções para que as entidades responsáveis pela operacionalização do plano preparem, de antemão, uma lista de outras pessoas prioritárias a quem poderão administrar as vacinas, no caso de impossibilidade superveniente de alguma das pessoas inicialmente definidas, devendo, ainda, tal circunstância ser devidamente reportada”.

“A operacionalização do plano prevê que, no caso de, por circunstâncias imprevistas, não ser possível administrar todas as doses definidas numa determinada entidade, face às caraterísticas de conservação das vacinas e com o intuito de evitar a sua inutilização, as mesmas possam vir a ser administradas a pessoas não previstas inicialmente”, lembra o Ministério da Saúde, em comunicado enviado este domingo à imprensa.

A partir da próxima semana, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai dar início a várias auditorias ao processo de vacinação, para evitar mais casos como o deste fim de semana com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O jornal “Correio da Manhã” noticiou ontem que a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação, o que causou polémica e levou o responsável por essa delegação a apresentar a demissão.