Governo cria canal televisivo de aulas para alunos do secundário

Na véspera de regresso às aulas à distância, o Governo anunciou a criação de um canal televisivo de ensino à distância para os alunos do 10º ao 12º ano, disponível a partir desta segunda-feira, às 9h00.

Segundo a notícia avançada pelo “Expresso“, este domingo, as aulas serão prestadas através do serviço de Televisão Digital Terrestre, na posição 8 em Portugal continental e 9 nas regiões autónomas dos Açores e Madeira. No serviço de televisão por cabo, o canal será o 444.

Esta é a forma que o Ministério da Educação encontrou para os alunos sem acesso à internet e que aguardam pela entrega dos 350 mil portáteis prometidos. A difusão de conteúdos visa assegurar a continuidade do ano letivo de 2020/2021, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível.

Todos os conteúdos, do ensino básico ao secundário, permanecerão disponíveis na RTP Play, através da app #EstudoEmCasa, e nas plataformas de videoclube nas diferentes operadoras de cabo.

Segundo as estimativas Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), há pelo menos 300 mil estudantes que não têm um computador próprio para poder acompanhar as próximas semanas de aulas à distância. No entanto, a associação antecipa que os número podem aproximar-se do número de equipamentos já garantidos pelo Ministério da Educação (350 mil) que anunciou, na passada quinta-feira, a compra de mais 15 mil unidades. O ministério “prevê que [os computadores] comecem a ser distribuídos no segundo período letivo”. Ou seja, até ao final de março.