Governo/crise: Costa reúne-se com Marcelo terça-feira sobre futuro de Galamba

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira, sobre a situação no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse hoje à Lusa fonte do executivo.

11 Novembro 2023, 15h16