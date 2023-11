Governo/crise: Ventura saúda dissolução mas lamenta eleições só após aprovação do OE

O presidente do Chega saudou hoje a decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas, mas lamentou que se realizem só após a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

9 Novembro 2023, 21h00