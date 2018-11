Governo dá 45 dias para inspeção às pedreiras em Borba

O governo pediu esta quarta-feira uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba, onde na segunda-feira uma estrada colapsou.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética determina “que, no prazo de 45 dias, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), proceda a uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de novembro”.

Ontem, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que as estradas que são da responsabilidade da administração central “têm planos muito rigorosos de monitorização” e são alvo de investimentos.

“No que está sob responsabilidade da administração central, investimos e, por exemplo, no caso desta circunstância, há muitos anos foi determinada a realização de uma variante”, afirmou aos jornalistas, em Vilar Formoso, quando questionado sobre o acidente ocorrido na segunda-feira em Borba, no distrito de Évora.

Segundo o governante, “esta via foi transferida com uma alternativa segura e disponibilizada às populações de imediato (a variante entre Borba e Vila Viçosa)” e, na altura, “com a concordância do município, a mesma foi transferida para âmbito municipal”.